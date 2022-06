"Africa", einer der bekanntesten Hits der Welt, wird 40

Mit seiner eingängigen Musik und dem hymnischen Refrain hat sich das Lied zum Top-Hit entwickelt. Bis heute. Wer durch Video-Plattformen im Internet scrollt, findet Hommagen an den Song von Pop und Metal über Rap und Jazz bis hin zu A-cappella-Stücken und Chorinterpretationen. "Ich ging auf eine katholische Schule und viele der Lehrer waren als Missionare in Afrika", erklärte Gründungsmitglied David Paich einst die Entstehung des Textes. "Sie berichteten mir, wie sie die Dorfbewohner segneten, ihre Ernten, aber auch den Regen. " Daher auch die Zeile: "I bless the rains down in Africa."