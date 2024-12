Adi Hirschal und Erika Pluhar: Der Strizzi und die Grande Dame

Es war Anfang der 1970er-Jahre, als die Bühnenkarriere von Adi Hirschal so richtig an Fahrt aufnehmen sollte. Burgtheater! Fixes Ensemblemitglied! Klaus Maria Brandauer, Josef Meinrad, Paul Hörbiger, Susi Nicoletti, Erika Pluhar – und jetzt auch der 22-jährige Hirschal. „Ich habe mich damals in der Kantine immer in einem hinteren Eck versteckt und all die großen Stars bewundert.