Adele Neuhauser: "Mein Vater wollte mich zur eleganten Dame erziehen, das ist ihm nur bedingt gelungen"

„Ungeschminkt“ ist ein großer Film über das zwischenmenschliche Zusammensein. Was ist Ihre größte Lehre, die Sie diesbezüglich aus dieser Arbeit für sich mitnehmen?

Adele Neuhauser: Miteinander zu reden. Wenn man sich physisch gegenübersitzt und man selbst die Einsicht hat, dass man nicht frei von Schuld ist und anderen Verletzungen zugefügt hat, und diese auch eingesteht, macht das Verzeihen möglich, dann ist Hoffnung auf eine gute, gemeinsame Zukunft da. Wie man an meiner Figur der Josefa sieht, überwindet sie irgendwann ihre lange Sprachlosigkeit – auch gegenüber Petra (die einmal Josefas Ehefrau war, Anm.). Und hinter Wut und Verzweiflung ist noch immer diese Liebe wie früher da, wie Eva Mattes sie als Petra auch so fantastisch zeigt.

Liest man die Synopsis von „Ungeschminkt“ (Josefa kehrt in ihre früheres Dorf zurück und stellt sich ihrer Vergangenheit als Josef), kann der Eindruck entstehen, dass es emotional hart zu verdauender Stoff ist, aber das tritt so gar nicht ein.

Worin sehen Sie – neben der Liebe, über die wir gerade gesprochen haben –, das Hoffnungsvolle, Schöne in diesem vielschichtigen Film?

Genauso ist es, der Film ist vielschichtig. Und das Hoffnungsvolle an diesem Film ist, dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, dass sich Josefa (früher Josef, Anm.) einmal dazu entschlossen hat, eine Geschlechtsangleichung vornehmen zu lassen, sondern es geht allein darum, dass sie ein Mensch ist – ein Mensch mit allen Fehlern und Vorzügen, mit aller Liebe und mit aller Verzweiflung. Und hat man die Offenheit, einander zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht, kann ein neuer Zugang zu einander entstehen. Das wiederum ist für mich das Heilsame an diesem Film. Er behandelt ein großes Thema mit großer Sensibilität. Das war zwar eine Herausforderung– auch für mich. Aber er bleibt trotzdem leicht, er macht es einem nicht schwer. Das ist erstaunlich und fantastisch. Uli Bree hat das Drehbuch schon so geschrieben, Regisseur Dirk Kummer hat es auch so umgesetzt. Dazu kommen diese wahnsinnig schönen Bilder unserer Kameraleute Joe Berger und Alex Püringer – es wird auf allen Ebenen so fein mit Figuren und den Situationen umgegangen. Aber letztlich polarisiert er nicht, obwohl er auch kritische Stimmen zulässt, die man eigentlich nicht erträgt.

Der Film hebt ja auch Josefa auf kein Podest der Unfehlbarkeit?

Ja. So wie ein Dorfbewohner, der einfach mal vorbeikommt, weil er sich Josefa anschauen möchte, um sich „so einen Menschen halt einmal anzuschauen“, so verhält sich auch Josefa nicht immer gerade vorbildhaft, zum Beispiel, als sie das erste Mal in den Gasthof ihres früheren Heimatdorfs kommt. Aber alles bleibt austariert, jede Figur hat Platz: Ulrich Noethen als Josefas bester Freund Magnus, Matthias Matschke, der meinen Ehemann spielt, Hayal Kaya als Josefas Vertraute – es ist der gesamte Cast großartig und der Film hat eine unglaubliche Sogwirkung für mich. Und ich bin selten so begeistert vom Endresultat, wie bei diesem Film.

Es gibt diese eine Szene in der Josefa Blume erzählt, wie schön es für sie war, als sie als Kinder gemeinsam geradelt sind. Sie sagt: „Da musste ich nicht Junge oder Mädchen sein, sondern ich war einfach nur ich.“ Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es in Ihrem Leben Momente gab, in denen Sie auch nur Sie selbst sein wollten und sich nicht mit den zig Zuschreibungen, die Frauen betreffen, beschäftigen wollten?

Genau das ist ja sowieso ein Thema, das mich lange schon beschäftigt, weil ich auch von meinem Vater so erzogen wurde, dass er aus mir eine elegante Dame machen wollte, das ist ihm nur bedingt gelungen. Ich habe mich immer schon etwas burschikos gegeben, weil ich mich dadurch vor Aggressivität, Verletzungen und schwierigen Begegnungen schützen wollte. Ich denke, wir bedienen uns ja oft, je nach Herausforderung des Lebens den Geschlechterzuweisungen. Auch dadurch verschwimmt in gewisser Weise die Geschlechterzuweisung. Ich habe in meiner Jugend, in meiner Pubertät, wie wahrscheinlich viele andere Menschen, diesen Wandel in mir sehr, sehr schwierig empfunden, die Suche nach mir selbst: Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was soll ich? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Das bewegt, glaube ich, jeden und jede. Das wird, wie ich finde, auch in diesem Film auf so liebevolle Art und Weise besprochen und transportiert.

Josefa ist eine Figur, die man gerne in den Arm nehmen möchte, um ihr zu sagen: Wieso hast du es dir denn so lange so schwergemacht? Aber natürlich ist die Konfrontation mit seinen eigenen Themen verständlicherweise etwas Schmerzhaftes, dem man auch ausweicht.

Absolut, absolut. Und deswegen ist dieser Film so wichtig. Ich finde es zwar immer schwierig, einen Film mit solchen Zuschreibungen zu belasten, aber ja, er ist wichtig, gerade auch in dieser Zeit, in der wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Und leider wird es immer schlimmer anstatt besser. Doch „Ungeschminkt“ zeigt Wege auf, wie es doch besser werden kann.

Welche Angelegenheiten gab und gibt es in Ihrem Leben, bei denen Sie dachten bzw. denken: Wieso habe ich mich denen nicht früher gestellt?

Ich habe ja schon des öfteren und ziemlich früh sehr offen über meine Ängste und meine Wut auf mich selbst gesprochen. Und ich kann immer wieder nur betonen: Hätte ich mir damals schon Hilfe genommen, hätte ich diese tiefen, dunklen, ausweglosen Situationen früher hinter mir lassen können. Aber man braucht ja nicht immer eine Therapie. Ich glaube, in Zeiten von Social Media und Diskursen, die im Internet in feiger Zurückgezogenheit ausgetragen werden, braucht es ein physisches Gegenüber. So kann man einander in die Augen schauen, offen einander eingestehen, dass man auch nicht frei von Fehlern ist und man nicht nur selbst ein missverstandenes Opfer ist, sondern dass man auch in dieser Position manchmal auch anderen wehgetan hat. Und ja: Es gibt Hoffnung. Und wie es ist, diese Hoffnung zu spüren – davon handelt der Film auf sehr, sehr sensible Art und Weise.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller