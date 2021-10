Absolute Raritäten von Bruckners Schülern

"Bruckner und seinen Schüler*innen" hat sich das heurige Brucknerfest verschrieben. Am Freitag erklangen – dargeboten vom Ensemble "Plattform K+K Vienna" – im Linzer Brucknerhaus Werke, die meist von blutjungen Komponisten aus dem Umfeld Bruckners geschrieben wurden. Entstanden sind sie zwischen 1875 und 1895.

Talent, das man hören konnte

Im Fall des höchst kreativen "Konzerts für Violine und Klavier op. 6" des erst 15-jährigen Hugo Wolf blieb das Werk sogar unvollendet, gab jedoch Einblicke in die Entwicklung eines ungeheuren Talents. Gustav Mahler war 16, als er seinen a-Moll-Satz für Klavierquartett schrieb – auch hier lässt sich das große Talent erkennen, das sich stilsicher im Bestehenden erprobt. Cyrill Hynais war Schüler Bruckners, was in seinem 1895 in Wien entstandenen Streichquartett nicht zu überhören ist.

Die Sätze folgen streng der Bruckner’schen Symphoniearchitektur. Viele Wendungen sind erwartbar, Sequenzen voraussagbar. Gemacht ist das Ganze handwerklich gut, es klang ganz ordentlich. Als den "Einzigen" hat Bruckner seinen Schüler Josef Vockner bezeichnet, der 1890 auch dessen Nachfolge an der Akademie antrat. 1888 entstand das B-Dur-Klavierquintett, ebenso Kammermusik mit symphonischen Ausmaßen, das den Lehrer nicht verleugnet. Auch hier hörte man feine Musik, ohne Neues oder Überraschendes zu bringen. Die Plattform K+K Vienna – zusätzlich mit Katharina Engelbrecht (Violine), Michael Strasser (Viola) und David Pennetzdorfer (Cello) – sowie Gottlieb Wallisch am Klavier haben die Raritäten in ihrem besten Licht erstrahlen lassen. (wruss)

Fazit: Eine gelungene Expedition, die keine Überraschungen bot.

Tipp: Am 30. 11. (14.05 Uhr) ist das Konzert auf Ö1 zu hören.