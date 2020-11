Abgründiges Sozialdrama im Glasscherbenviertel

Zuschrott heißt der Antiheld, und schon im ersten Kapitel bekommt man den Eindruck, dieser Name sei sein Schicksal, denn Zuschrott wird übel zugerichtet und in einer Hütte gefangen gehalten. So könnte ein Thriller beginnen. Es wird aber keiner. In den Folgekapiteln erfährt man in einem breiten Rückblick, wer dieser Zuschrott war, bevor er in der Hütte gelandet ist: ein Verwaltungsbeamter, zuständig für Schulrecht. Als Fünfundvierzigjähriger hatte Zuschrott einen Verkehrsunfall, der ihn zum Frühpensionisten gemacht hat. Das könnte einen Mann schon einmal aus der Spur werfen, zumal Zuschrotts Privatleben auch wenig Hilfreiches bietet. Die flaue Beziehung mit Ilse ist Vergangenheit, Kinder gibt es nicht. Und ob die neue Beziehung mit der Bühnenbildnerin Anna Zukunft hat, ist noch ungewiss. Dass Zuschrott im sogenannten "Glasscherbenviertel" wohnt, könnte zum Symbol seines Lebens werden. Da begegnet ihm aber Marvin, ein zwölfjähriger, von seiner Familie vernachlässigter Latino-Junge. Zuschrott spürt so etwas wie soziale Impulse, die für ihn sinnstiftend werden könnten. Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Anfangs sieht es danach aus, aber das Leben ist abgründig.

Dietmar Nemeth, zivilberuflich Direktor des Amts für Gesundheit und Sport der Stadt Linz, hat auch kräftige künstlerische Neigungen. Ihnen gibt er nicht nur als Musiker der Band "4NOW" Raum; mit "Drehmoment" hat er jetzt seinen Debütroman vorgelegt. Nemeth ist stilsicher, er gibt seiner Hauptfigur glaubwürdige Konturen und er hat tragfähige Ideen für einen interessanten Plot. Vielleicht zu viele, denn bei der erzählerischen Ausführung fehlt dem Debütanten bisweilen noch der professionelle Blick für das Wesentliche und vielleicht auch die schöpferische Geduld, der Motiventwicklung genügend Zeit zu geben. Umgekehrt könnte manche Nebenepisode kürzer erledigt werden. Dennoch enthält "Drehmoment" viele gelungene Sequenzen, die Lesevergnügen garantieren.

Dietmar Nemeth: "Drehmoment", Roman, Sisyphus, 165 Seiten, 14,80 Euro

