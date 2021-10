Abdulrazak Gurnah: Vom Flüchtling zum Literaturnobelpreis-Gewinner

Die Schwedische Akademie ist stets für Überraschungen gut. So auch im heurigen Jahr. Der Literaturnobelpreis ging nämlich an keinen der großen Favoriten – als solche wurden unter anderem die literarischen Kapazunder Haruki Murakami und Margaret Atwood gehandelt –, sondern an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah.