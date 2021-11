ABC Ansfelden: Wiesinger "darf" wieder arbeiten

Am Montag "darf" der beurlaubte Leiter wieder in sein Büro zurück. Wie berichtet war der 34-jährige Künstler und Kulturmanager von Noch-SPÖ-Bürgermeister Manfred Baumberger am 22. Oktober bei vollen Bezügen nach Hause geschickt worden. Wiesinger soll – in der Hauptsache von Stadtamtsdirektor Wilhelm Wilfinger – vorgeworfen worden sein, sich des Öfteren nicht an den Amtsweg gehalten zu haben.