Wiesinger hatte diese Position erst am 1. August 2020 übernommen und für heuer ein ambitioniertes Jahresprogramm für das Kulturhaus ABC, das in die Stadtgemeinde eingegliedert ist, vorgelegt. Auch strukturell wollte der 34-Jährige das ABC neu aufstellen. Sein Plan, die Einrichtung als 100-prozentige Tochter der Gemeinde in eine GmbH umzuwandeln (wie in vielen Stadtgemeinden üblich), soll vor allem der Amtsleitung ein Dorn im Auge gewesen sein. Dies bestätigen Insider den OÖNachrichten.