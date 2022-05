Singen, wandern, Natur und Wetter genießen, Schmankerl verkosten: Das sind die Eckpunkte von "Singen mit Aussicht", einer Kooperation der OÖNachrichten mit dem Chorverband Oberösterreich, die am Sonntag ihre erste Station auf dem malerischen Hollerberg in der Mühlviertler Gemeinde Auberg hat. Insgesamt neun Mal wird auf diese Weise von Sonntag bis zum 11. September in ganz Oberösterreich eingeladen.