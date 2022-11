"Ab 45 Jahren sollten Risikopatienten zum Zuckertest"

"Diabetes ist eine Epidemie", sagte Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin im Konventhospital Barmherzige Brüder Linz und Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft (ÖDG), gestern bei einer Pressekonferenz in Wien. Jeder zehnte erwachsene Österreicher sei mittlerweile von Diabetes Mellitus Typ 2 betroffen, und unter Kindern steige die Zahl der Diabetes-Fälle vom Typ 1 stetig. Jede(r) achte Betroffene sterbe an den Folgen dieser oft unterschätzten Erkrankung – meist an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Das müsste nicht sein. Wie Studien klar belegen, können eine frühe Diagnose und eine zielgerichtete Therapie maßgeblich zum Erhalt der Lebensqualität und zur Reduktion der Sterblichkeit beitragen. Kontraproduktiv ist es laut Clodi jedoch, dass Typ 2 Diabetes im Durchschnitt um fünf bis acht Jahre zu spät diagnostiziert wird. In dieser Zeit habe die Erkrankung meist bereits erste Folgeschäden verursacht. "Wir empfehlen daher Menschen mit erhöhtem Risiko ab dem 45. Lebensjahr, einen HbA1c-Test, also einen Langzeit-Blutzuckertest, beim Hausarzt machen zu lassen", sagte Clodi.

Als Risikofaktoren gilt es unter anderem, wenn Eltern oder Geschwister an Diabetes erkrankt sind, wenn man übergewichtig oder körperlich inaktiv ist, aber auch wenn man unter Bluthochdruck oder an einer Fettstoffwechselstörung leidet. Gefährdet, an Diabetes zu erkranken, sind außerdem Frauen, die bereits einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, sowie Raucher.

"Ein elementarer Bestandteil jeder Diabetestherapie ist neben der medikamentösen Behandlung die Umstellung des Lebensstils in Richtung mehr Bewegung und gesünderer Ernährung", betonte Michael Resl vom Konventhospital Barmherzige Brüder Linz und Erster Sekretär der ÖGD. Dieser Beitrag der Patientinnen und Patienten zum Therapieerfolg sei entscheidend.

Mehr Muskeln, weniger Fett

Mehr Muskelmasse und weniger Körperfett würden einen erhöhten Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) vermeiden und so zu einem gesünderen Leben beitragen. Darum plädiert die ÖGD an alle Menschen mit Diabetesrisiko oder Diabetes: "Holen Sie sich zusätzliche Lebensjahre durch Bewegung und richtige Ernährung!" (gul)