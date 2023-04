"A Matter Out Of Place" Wie ein Haufen rücksichtsloser Ignoranten

Müsste man Filme aufzählen, deren Machart im großen Kontrast zum modernen Leben steht, man müsste "A Matter Out Of Place" des Wieners Nikolaus Geyrhalter nennen.

Das dokumentarische Werk kommt (fast) ohne Worte aus. Auf den nächsten Schnitt zu warten, fühlt sich an, als würde man zähen Honig so lange beobachten, bis er endlich vom Löffel tropft.

Müll an allen Ecken und Enden

Das Fehlen von Rastlosigkeit und Geschwätzigkeit öffnet jedoch außergewöhnlich gewitzt den Blick für das, was Geyrhalter vor Augen führen möchte: Müll. Nicht als Objekt für sich, sondern als Symbol für eine von Menschen verursachte Verseuchung. Geyrhalter begab sich dafür auf eine interkontinentale Reise. So sieht man Müll auf Bergen, Hügeln, in Wüsten, Ozeanen, an allen Ecken und Enden.

Die Kamera sucht einen Flecken Erde ab, der von der Ferne meist nach einem wunderschönen Stück anmutet, bevor man erkennt, dass Teile davon Abfall sind. Man kann sich bei dieser wie minutiös montierten, bildgewaltigen Arbeit sicher über etwaige Längen und ähnliche Motive ärgern. Aber bevor man das tut, sollte man sich vielleicht Gedanken darüber machen, wie man den Menschen abgewöhnen kann, die Erde wie rücksichtslose Ignoranten zu gebrauchen, wie Mietnomaden, die ein Zuhause zerstören, das ihnen ohnehin nie gehörte. (nb)

"A Matter Out of Place": A 2022, 106 Min.

OÖN Bewertung: fünf von sechs Sternen

