"A Better Place" auf Canal+: Eine ganze Stadt sperrt ihr Gefängnis zu

Ein erstaunliches Experiment steht im Mittelpunkt einer neuen Serie, die ab heute, Freitag, auf Canal+ und ab 22. Jänner (20.15 Uhr) auf ARD zu sehen ist: Was wäre, wenn eine Stadt beschließt, ihr Gefängnis zu schließen und stattdessen die Häftlinge in die Gesellschaft zu integrieren? Maria Hofstätter, renommierte Schauspielerin aus Gramastetten, spielt in dem fiktionalen Achtteiler eine der Hauptrollen: die Kriminologin Petra Schach, die das Projekt leitet.