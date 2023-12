Alle Jahre wieder: 10 Fakten über "Dinner for One"

Alle Jahre wieder bringt "Dinner for One, oder: Miss Sophies 90. Geburtstag“ das TV-Publikum am Silvesterabend in Sektlaune. In dem 1963 aufgezeichneten Sketch feiert Miss Sophie (May Warden) ihren 90. Geburtstag und hat ihre vier besten Freunde eingeladen. Das Problem ist nur, ihre Gäste sind bereits alle verstorben. Da Miss Sophie beinahe blind ist, übernimmt Butler James (Freddie Frinton) die Rollen der Verstorbenen, was allerdings in einem Besäufnis der Haushilfe endet.

1. Der Autor konnte den Erfolg nicht mehr miterleben.

Der britische Autor Lauri Wylie soll den Sketch in den 1920er Jahren geschrieben haben. Später verkaufte er die Rechte an dem Stück an den Komiker Freddie Frinton, der es ab 1945 gemeinsam mit May Warden im englischen Varietétheater "Winter Gardens" aufführte. Wylie starb 1951 verarmt in einem Wohnmobil, das ihm als Behausung diente.

2. "Der Butler" wollte nicht nach Deutschland kommen.

Der deutsche Regisseur Heinz Dunkhase und der Komödiant Peter Frankenfeld wurden auf Warden und Frinton aufmerksam und wollten die Darsteller für ihre Aufzeichnung "Guten Abend, Peter Frankenfeld“ gewinnen. Frinton zögerte, weil er Deutschland wegen seiner Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg hasste. Schließlich konnte er doch überredet werden, gemeinsam mit "Miss Sophie" May Warden nach Hamburg zu kommen.

3. Tiger statt Eisbär

Am 8. Juli 1963 wurde die Lachnummer vom NDR aufgezeichnet. Bei den Dreharbeiten war von den Requisiteuren ein Eisbärfell vorbereitet worden. Freddie Frinton weigerte sich, damit zu arbeiten. Er habe die Stolperer exakt mit der Höhe eines Tigerkopfes geübt, der Kopfumfang eines Eisbären würde ihn bloß verunsichern.

4. Elf Stolperer

Insgesamt stolpert Butler James elf Mal über den Tigerteppich. Der befindet sich heute übrigens im Haus von Frintons Sohn.

5. Seit den siebziger Jahren im Silvesterprogramm

Erstmals zu Silvester lief "Dinner for One“ 1972, allerdings nur auf NDR. Ab 1976 übernahm Österreich den Sketch und mit dem ORF auch die Niederlande, Norwegen, Finnland und Dänemark.

6. Kein "Dinner for One" in Schweden

Die Schweden machten eine sechsjährige „Dinner for One“-Pause, weil das Abendessen der einsamen, herrlich verwirrten Dame, die vom immer besoffeneren Butler James bewirtet wird, als eine Anstiftung zum Alkoholmissbrauch verdächtig war.

7. Kein Tropfen Alkohol

Tatsächlich war Freddie Frinton nie im Leben betrunken. Der Schauspieler rührte nämlich keinen Tropfen Alkohol an. In den Gläsern auf der Bühne war nur Saft.

8. Briten kennen das Stück nicht

Heute wird „Dinner for One“ in mehr als 20 Ländern ausgestrahlt – von Australien bis Spanien. In England ist das Stück kurioserweise völlig unbekannt.

9. Mehr als 2000 Euro Schaden

Der Versicherungskonzern "Allianz" berechnete die in dem Stück von Butler James verursachten Schäden. Demnach entsteht durch die Tollpatschigkeit des betrunkenen Dieners ein Schaden von mindestens 2120 Euro. Teuerster Posten sei das Tigerfell mit Reparaturkosten von rund 2000 Euro. "Grund hierfür ist das neue Ausstopfen und eine eventuelle Zahnregulierung des Tieres", so "Allianz".

10. Weltrekord

Der Sketch wurde 1988 offiziell in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen - als die weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehsendung.

"Dinner for one": Originaltext zum Nachlesen

