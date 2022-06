90 Stunden Frauen-Fußball-EM live im ORF

Der ORF bietet der Fußball-Frauen-Europameisterschaft 2022 im Juli in England ein großes Forum. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt alle 31 Spiele des Ereignisses live, 27 davon auf ORF 1. Damit warten vom 6. bis 31. Juli 90 Stunden Liveberichterstattung auf Fußballfans. An Spieltagen des österreichischen Nationalteams umfasst diese sechs Stunden und erstreckt sich in der Gruppenphase meist von 17.30 Uhr bis 23.15 Uhr.

Diese mediale Aufwertung des Frauenfußballs sieht ORF-Sportchef Hans Peter Trost auch "als gesellschaftspolitisches Zeichen. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit, und es geht darum, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender die Aufgabe hat, die Kluft zum Männerfußball von den Rahmenbedingungen her zu schließen." ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann bedankte sich bei den Entscheidungsträgern für dieses "Zeichen der Wertschätzung". "Für uns ist es ganz wesentlich, sichtbar zu sein. Noch ist es leider nicht selbstverständlich, dass Mädchen Fußball spielen", meinte sie.

Eröffnungsspiel mit Österreich

Als erster großer Höhepunkt aus österreichischer Sicht steht gleich das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich im "Old Trafford"-Stadion von Manchester am 6. Juli um 20.15 Uhr auf dem Programm.

Später folgen die Begegnungen mit Nordirland (11. Juli, 17.50 Uhr) und Norwegen (15. Juli, 20.45 Uhr). Als Kommentatoren für die Spiele, die allesamt mit Liveuntertiteln angeboten und für blinde und sehbehinderte Menschen audiokommentiert werden, agieren Anna-Theresa Lallitsch, Michael Roscher, Toni Oberndorfer und Erwin Hujecek. Als Expertinnen sind Rekordteamspielerin Nina Burger, Nadine Prohaska und Elisabeth Tieber dabei.

Die EM-Studios moderieren Kristina Inhof, Karoline Rath-Zobernig, Alina Zellhofer und Roland Hönig.