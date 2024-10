"9 Plätze - 9 Schätze": Der Sieger steht fest

Oder zumindest kein Platzerl. Jedenfalls keines, das die Herzen der gesamten Nation erwärmt. Bei der beliebten ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze" siegte am Samstagabend erstmals Salzburg mit seinem Kandidaten, der Gadaunerer Schlucht in Bad Hofgastein. Damit stehen nach elf Showausgaben nur mehr Wien, Niederösterreich und Burgenland ohne Titel da.

Immerhin einen Stockerlplatz konnte sich NÖ sichern. So folgte auf die seit 1978 unter Naturschutz stehende Salzburger Felsenschlucht, für die sich Länderpate Bartl Gensbichler als Saalbacher Ski-WM-Sportchef in die Bresche geworfen hatte, auf Platz 2 Maria Taferl. Die Giglachseen in der Steiermark indes komplettierten das Führungstrio mit Platz 3.

Erstmals 2014

Erstmals hatte der ORF 2014 mit "9 Plätze - 9 Schätze" den Wettstreit der geografischen Kleinode ausgerufen. Gleich viermal hat seither Vorarlberg gewonnen, während die Steiermark dreimal siegreich den Ring verließ. Tirol, Oberösterreich, Kärnten und nun eben auch Salzburg können zumindest je einen Schatz in ihren Reihen verbuchen.

Als zwei Schätze für den ORF haben sich dabei die Moderatoren der Finalsendung etabliert: Armin Assinger und Barbara Karlich führten auch diesmal durch den Abend, wobei der Triumph des Westens heuer von im Schnitt 823.000 Menschen verfolgt wurde, was einem Marktanteil von 35 Prozent entsprach - dem zweithöchsten seit Start des Formats 2014.

Und wer sich immer noch nicht trennen kann von der Schatzsuche, für den lädt noch am Sonntagnachmittag ab 15.40 Uhr in ORF 2 Assinger zu "So schön ist Österreich". Der Moderator stellt in der Nationalbibliothek alle 27 Orte und Plätze vor, die von den Bundesländern insgesamt ins Rennen geschickt worden waren. Und wie stets hat der Kral-Verlag ein Buch zu den hochgeschätzten Plätzen veröffentlicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Armin Assinger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.