806 Talente bei "prima la musica"

Aus Oberösterreich beim Bundeswettbewerb mit dabei waren 111 Teilnehmende, von denen sich 53 einen zweiten Preis, 39 einen ersten und 18 einen dritten Preis erspielten. Die meisten Teilnehmer kamen aus Tirol und Südtirol (164) gefolgt von Niederösterreich (145) und Oberösterreich. Zwei Musiker aus Oberösterreich durften sich über den Titel "Bundessieger" freuen: Jakob Gattermann auf der Tuba und Paul Elias Rischanek auf der Oboe. Beide spielten in der Altersgruppe IVplus und studieren bereits an einer Musikuniversität. Die Höchstwertung mit jeweils 100 Punkten erspielten sich zwei Bundessiegerinnen: Flötistin Avigea Louisa Delivicheva aus Wien und Fagottistin Katharina Mätzler aus Vorarlberg. Auch sie sind bereits an einer Musikuniversität inskribiert.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb diesmal solistisch für alle Blasinstrumente und Schlagwerk. Kammermusikalisch teilnehmen konnten alle Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente sowie Vokalensembles und Ensembles in kreativen Formaten.

Infos: Alle Ergebnisse auf www.musikderjugend.at

