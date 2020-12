80.000 Bürger für eine neue Form der Medienförderung

Die Initiatorinnen Stefanie und Theresa Schneckenreither wollen erreichen, dass die öffentliche Vergabe von Inseraten und Förderungen an ethisch-moralische Qualitätskriterien geknüpft wird, was den überproportional bedienten Boulevard vom Geldfluss abschneiden würde. Erste Mails mit Verweis auf den Petitionserfolg an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bleiben seit zwei Wochen unbeantwortet. Die Zwillinge wollen aber nicht lockerlassen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.