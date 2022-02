Es ist das Spiel der Spiele, das größte Einzelsportereignis der Welt. Wenn in der Nacht auf Montag (Ankick: 0.30 Uhr) im Endspiel der National Football League (NFL) die Los Angeles Rams um Quarterback Matthew Stafford vor 70.000 Zuschauern in ihrem Heimstadion auf den sensationell aufspielenden Außenseiter Cincinnati Bengals um Joe Burrow treffen, sitzen weltweit geschätzte 800 Millionen Fans vor dem Fernseher. In Österreich überträgt Puls 4 die 56. Ausgabe der Super Bowl live.