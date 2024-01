75,1 Millionen Aufrufe: Überlebenstrip in den Anden vor Netflix-Rekord

16 Menschen überlebten 72 Tage lang in Eiseskälte in den Anden.

In dreieinhalb Wochen seit seiner Veröffentlichung am 4. Jänner wurde der Thriller von Regisseur Juan Antonio Bayona bereits rund 75,1 Millionen Mal aufgerufen. In dem Streifen geht es um die Ereignisse nach einem Flugzeugabsturz einer Rugby-Mannschaft 1972 in den Anden.

Die Überlebenden beginnen in der Kälte, von den im Eis konservierten Leichen zu essen, bis sie nach 72 Tagen gerettet werden. Den Rekord bei den Views von nicht englischsprachigen Filmen nach 91 Tagen Laufzeit hält der Monsterfilm "Troll" (Norwegen, 2022) mit 103 Millionen Aufrufen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper