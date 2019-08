75.000 Besucher feierten die Superstars auf Clam

Vier restlos ausverkaufte Konzerte (Sting, ZZ Top, zwei Mal Seiler & Speer), jede Menge internationale Superstars, insgesamt knapp 75.000 begeisterte Zuschauer an neun Abenden – die heurige OÖN-Konzertsommer-Saison auf Burg Clam war ein großartiger Erfolg! "Es war fantastisch, ich bin extrem zufrieden damit, wie es dieses Jahr gelaufen ist", sagt Clam-Veranstalter Michael Ehrenbrandtner. Den angepeilten Aufstieg in die "Champions League" der Konzertlocations habe man geschafft, so der 56-Jährige. Aus einem kleinen Bezirksfestival sei mittlerweile eine international anerkannte Venue geworden.

Dies würden ihm auch die auf der Meierhofwiese auftretenden Künstler nachdrücklich bestätigen. Ehrenbrandtner: "Billy Gibbons von ZZ Top hat geschwärmt, dass er in 50 Jahren im Musikgeschäft noch nie einen so schönen und idyllischen Backstage-Bereich gesehen habe wie hier bei uns. Da geht einem als Veranstalter wirklich das Herz auf."

Schrulliger Jared Leto

Bei so viel Lob nimmt man auch so manche Schrulle der Stars gerne in Kauf. Hervorgetan hat sich in diesem Zusammenhang heuer speziell Hollywood-Superstar Jared Leto, der mit seiner Band Thirty Seconds To Mars zu Gast war. Auf Letos Anweisung musste der beheizte Jacuzzi hinter der Bühne entleert und bis zum Rand mit Eiswürfeln gefüllt werden. Seine Managerin überprüfte ständig streng die Temperatur. Bei fünf Grad

Celsius angekommen, stieg Herr Leto dann für exakt zwei Minuten in die Eiswanne, um sich zu erfrischen. "Wenn’s ihm Spaß macht ...", kommentiert Ehrenbrandtner, dem heuer insbesondere die Gastspiele von Rod Stewart, den Scorpions ("visuell ein Wahnsinn") und Foreigner im Gedächtnis bleiben werden.

30 Jahre Clam-Konzerte 2020

Kommendes Jahr feiert der von den OÖN präsentierte Konzertsommer auf Burg Clam seinen 30. Geburtstag. Dafür soll der Komfortfaktor weiter erhöht, das Clam-Gelände noch besucherfreundlicher werden. Investiert wird in zusätzliche Toiletten und Parkplätze. Überdies ist angedacht, die steile Wiese zur Burg hinauf durch den Einbau von Trassen neu zu gestalten.

Bereits fixiert ist für 3. Juli 2020 der Auftritt der Rock-Ikonen Deep Purple als Headliner des Clam Rock Festivals. Der Rest des Programms folgt in den kommenden Monaten. "Ab September geht’s für uns wieder voll los mit der Planung für die kommende Saison. Dann kriegen wir Infos, welche Acts im Sommer auf Tour sind", sagt der Clam-Veranstalter. Ziel sei, das hohe Niveau der vergangenen Jahre zu halten und wieder renommierte Acts aus verschiedensten Genres ins Untere Mühlviertel zu locken. Geplant ist jedenfalls eine Fortsetzung des erfolgreichen "Österreicher-Tages". Geträumt werden darf auch. Michael Ehrenbrandtner: "Ein lässiges, hochkarätig besetztes Blues-Festival auf Clam, das wäre ein Hit!" Kein Widerspruch.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at