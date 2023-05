7. Welser Voixfest: Ein Fest für alle im Zeichenvon Respekt und Toleranz

Miteinander für Respekt & Toleranz“ hat die Volkshilfe Oberösterreich ihrer Veranstaltungsreihe als Motto eingeschrieben. Werte, die auch der Welser Kulturverein waschaecht teilt, der seit 1985 im Alten Schlachthof in Wels beheimatet ist. So liegt es für beide Initiativen nahe, gemeinsame Sache zu machen, und zwar beim Welser Voixfest: „Gerade in der heutigen Zeit, in der gewisse Kräfte die Spaltung der Gesellschaft wissentlich und willentlich vorantreiben, ist es für verantwortungsvolle Bürger umso wichtiger, Werte wie gegenseitiges Verständnis, Solidarität, Kooperation über alle Grenzen hinweg, Respekt und Toleranz für alle Mitmenschen bewusst hochzuhalten. Darum treten wir gemeinsam mit der Volkshilfe beim Voixfest und anderen Veranstaltungen vehement und ausdrücklich für diese Werte ein“, sagt Thomas Butteweg, der als waschaecht-Geschäftsführer die siebte Ausgabe des Voixfests organisiert hat. Der Alte Schlachthof wird einmal mehr zur Bühne für die heimische Musikszene, diesmal mit Singer-Songwritern wie Jan Greindl, Boulderpaul, Fluadan und Siegfried Loidl alias Siegall. Letzterer ist im Trio Unplugged mit Armin Wiesinger (E-Bass, Kontrabass) und Gerhard Klingovsky (Gitarre, Improvisation) zu erleben.

Weiters mit dabei: die vier „Stodtoffn“ und das Duo Feel inc. Gespielt wird bei freiem Eintritt, irgendwann wird ein Hut die Runde machen.

Nicht nur junges Publikum erwartet auf der „Bunten Brise Wiese“ um 15.30 Uhr der Mitmach-Circus Funtastico und um 17 Uhr die Hula-Hoop-Show „Squeezed Peaches: Hoop-O-Magic“. Die Feuerwehr Wels lädt zu Feuerwehrspielen. Von Tischtennis bis zu einem Mario-Kart-Turnier reicht der bunte Festreigen.

Fried- und freudvolles Flair

Zum Nachdenken über Konsum regen Markt- und Infostände für „Neues und Gebrauchtes“ oder ein „Ringelspiel der überflüssigen Dinge“ an. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.

Thomas Butteweg: „Das besondere Voixfest-Flair speist sich aus unserem Anliegen und dem entsprechenden entspannten, gemütlichen, fried- und freudvollen Beisammensein der Familien aus der Community.“

Info: 27. 5., ab 15 Uhr, Eintritt frei (Huadpartie), kein Vorverkauf, www.schlachthofwels.at

