64 Millionen für Picasso-Gemälde

Das Gemälde "Femme nue couchée" (1932) von Pablo Picasso erzielte am Dienstag bei seinem Auktionsdebüt bei Sotheby’s in New York einen Preis von 67,5 Millionen Dollar (64 Millionen Euro). Sotheby’s hatte für das Picasso-Gemälde, eine surrealistische Darstellung seiner Muse Marie-Thérèse Walter, einen Verkaufspreis von mehr als 60 Millionen Dollar vorhergesagt. Der nun erzielte Preis liegt unter dem anderer Porträts von Marie-Thérèse, von denen eines im vergangenen Jahr bei Christie’s 103,4 Millionen Dollar erzielte. "Femme nue couchée" ("Nackte liegende Frau") zeigt Marie-Thérèse als vielgliedriges Meerestier mit zurückgeneigtem Kopf im Profil. Ihre Liebe zum Schwimmen und ihre Anmut im Wasser inspirierten die Anspielung auf das Meer, da Picasso selbst nicht schwimmen konnte. Marie-Thérèse war 17 Jahre alt, als sie den 45-jährigen Picasso in Paris kennenlernte. Sie begannen eine heimliche Beziehung, 1935 wurde die gemeinsame Tochter Maya Widmaier-Picasso geboren.

Nach Angaben von Sotheby’s erwarb der Verkäufer das Werk 2008 von Picassos Erben, die es seit Jahrzehnten besessen hatten. Die Fachzeitschrift Artnet identifizierte den Verkäufer als Hedgefonds-Milliardär und Besitzer der New York Mets, Steve Cohen.

Ein Ölgemälde von Claude Monet aus dem Jahr 1908, das eine Ansicht von Venedig (Italien) zeigt, wurde ebenfalls am Dienstag für 56,6 Millionen Dollar verkauft.