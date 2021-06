60.980 Euro für Kostüme von Netrebko und Co

Zu erstehen gab es Roben aus "legendären Opern-Produktionen" aus dem Fundus des Hauses an der Ringstraße. "Diese wunderbaren Kostüme wurden in unseren Werkstätten in aufwendiger Handarbeit hergestellt, haben aber, nicht zuletzt durch ihre prominenten Trägerinnen und Träger wie Edita Gruberova, Anna Netrebko oder Dmitri Hvorostovsky, auch einen hohen ideellen Wert", sagte Staatsopern-Direktor Bogdan Rocic. Das für Edita Gruberova entworfene Kostüm der Elisabeth I. aus Gaetano Donizettis "Roberto Devereux" erzielte allein 9000 Euro.