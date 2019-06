60.000 Menschen feiern Liebe, Bier und Blasmusik

"Mogst a Bier?" Ob in Oberösterreichisch, in Bayrisch, in Schwyzerdütsch, es ist immer wieder dieselbe Frage, die einen beim Bummel über den Campingplatz des "Woodstock der Blasmusik" ereilt, egal um welche Uhrzeit.

Seit Donnerstag hat sich die Gemeinde der Blasmusik-Euphorisierten wieder in Ort im Innkreis eingefunden, um sich den zwei großen Bs – Bier und Böhmisch-Mährisch – hinzugeben.

Erste Hilfe für Füße

"Ois taugt ma da – die Leit san so freindlich, es gibt einfach nichts Vergleichbares!" Birgit ist mit ihren Freundinnen zum dritten Mal aus dem niederösterreichischen Ertl angereist. Sie hat ihre Woodstock-Uniform vulgo Lederhose seit Festivalbeginn nicht ausgezogen – "frag mi am Sonntag, da hab ich sie dann noch immer an!" –, ihre Freundin hingegen nimmt Styling auch beim Camping ernst und bearbeitet ihre Haare mit dem Glätteisen, während die Nudelsuppe auf dem Campingkocher dampft.

„Alle so freundlich und so friedlich“ - eine Besonderheit des Woodstock. Bild: Alois Litzlbauer

Auch sonst wäre es heiß genug, die Sonne glüht runter auf den Campingplatz, man trägt Lederhose zu Sonnenhut oder Sonnenbrand oder gleich nur Bikini. Die Mischung von Bier und Sonnencreme liegt in der Luft, aber auch wenn es ein bisserl nach Badesee riecht, Abkühlung ist weit und breit keine in Sicht.

> Video: In Ort im Innkreis findet am Wochenende das Woodstock-der-Blasmusik-Festival statt. Laut eigener Beschreibung handelt es sich um das schrägste Musikfestival Österreichs.

Vor ihren Zelten und Caravans haben die Blasmusik-Begeisterten Planschbecken aufgebaut – zum Füße und Bier Kühlen gleichermaßen. Die Füße sind es auch, die die Freiwilligen des Roten Kreuzes am meisten beschäftigen. Blasenpflaster und Verbände werden am meisten im Erste-Hilfe-Zelt nachgefragt, erzählt Hermann Schießl: "Vergangenes Jahr haben sich beim Regen alle die Füße in den Gummistiefeln aufgerieben, heuer sind es die Flip-Flops, die verletzen", sagt er. Sonst sei das Publikum hier friedlich und vernünftig. "Das mit dem Trinken nehmen sie bei der Hitze auch ernst", sagt er und man weiß nicht, ob Ironie in diesem Satz steckt.

Die wichtigsten Festival-Accessoires: Bier und Blasmusikinstrument Bild: Alois Litzlbauer

"Ka Bier? Dann an Klopfer?" Am Woodstock braucht es keinen Anlass für Alkohol. Um zu musizieren natürlich auch nicht. Es schallt von den Bühnen, den Stadln, am Campingplatz. Spielfreude unter Freunden. "Es ist sowieso einfach das größte Musi‘fest von allen", ruft ein Mädchen: "Weil hier alle denselben Vogel haben – einen Musikvogel!", so die Freundin.

Renè arbeitet schon das fünfte Jahr beim "Lost and Found"-Schalter: "Geldtascherl, Handys, Bankomatkarten, Schlüssel, optische Brillen", sei das, was am meisten nachgefragt werde. Aber auch klitzekleine Ohrringerl, jede Menge Musikinstrumente und sogar eine Gummipuppe seien schon abgegeben worden.

Ziele am Campingplatz: Das Bier darf nicht ausgehen und nicht warm werden Bild: Alois Litzlbauer

"Magst ein Bier?" Nach dieser Eröffnung erklären Freunde aus Mühlhausen die Gemeinschaft beim Woodstock, die sie jedes Jahr wieder hierherlockt. "Weil hier jeder mit jedem ganz spontan spielt. Die Alten mit den Jungen, die Guten mit den Schlechten – es ist nicht wie beim Fußball."

In der Tat, gerade zeigen die Fäaschtbänkler, abends einer der beliebtesten Acts, spontan am Campingplatz, was sie drauf haben. Andere putzen sich gerade erst die Zähne, festivalerprobt mit Bier in der Hand, oder schießen mit Wasserbomben um sich.

„Magst a Bier?“: Lange bleibt man auf dem Campingplatz nie allein. Bild: Alois Litzlbauer

Sorge um verirrte Seelen

Nicht nur der Gottesdienst wird heuer am Sonntag auf der Hauptbühne gefeiert, gemeinsam mit elf Kollegen ist auch Festivalseelsorger Florian am Gelände im Einsatz. "Meistens ist es nur das miteinander Reden, das schon hilft," sagt er. Um verirrte Seelen hat er sich in der Nacht gekümmert – aber da ging es dann mehr darum, die zum richtigen Zelt zurückzubegleiten.

Mike (30) aus der Eiffel weiß, was ihn am Woodstock am meisten begeistert. "Gestern hätte ich noch gesagt der Auftritt von Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten – aber heute muss ich sagen, es waren die drei Stunden, in denen mein Nachbar am Campingplatz einmal nicht Trompete gespielt hat."

Artikel von Julia Evers Redakteurin Kultur j.evers@nachrichten.at