"Diese Winterspiele sind der Gipfel der Absurdität", sagt Felix Neureuther über die 24. Olympischen Winterspiele, die am Freitag in Peking beginnen. Warum der deutsche Ex-Ski-Star dennoch als Experte die Skirennen kommentiert, sagt er zwar nicht. Doch Neureuther hat in der ARD-Doku "Spiel mit dem Feuer – Wer braucht noch dieses Olympia" eine bemerkenswert kritische Auseinandersetzung im menschenrechtlich im Argen liegenden Reich der Mitte geliefert.