Ein Kult wird 50: "Rocky Horror Show"

Rund 60 Zuschauer saßen im kleinen Royal Court Theatre Upstairs am Londoner Sloane Square, als "The Rocky Horror Show" dort Premiere feierte. Im konservativen England der frühen 1970er-Jahre war nicht unbedingt davon auszugehen, dass ein Musical über einen außerirdischen, bisexuellen Wissenschafter in Frauenkleidern ein Erfolg werden würde. Doch die Show von Richard O’Brien, die am 16. Juni 1973 uraufgeführt wurde, entwickelte sich zu einem Phänomen der Popkultur.