5. Todestag von Karlheinz Böhm: Wette war Anfang von "Menschen für Menschen"

Der Satz in der TV-Show "Wetten, dass...?" am 16. Mai 1981 hat das Leben des "Sissi"-Stars Karlheinz Böhm völlig verändert. Er gewann die Wette - aber es kamen dennoch umgerechnet 8,4 Millionen Schilling zusammen, die den Grundstock für seine Organisation "Menschen für Mensche" bildeten. Über die Jahre wurden Hunderte Brunnen gebohrt, mehr als 300 Schulen eröffnet, mittels Kleinstkrediten die Selbstständigkeit für Frauen ermöglicht und gegen die Beschneidung von Mädchen angegangen.

Für seinen langjährigen Einsatz in der Hilfe zur Selbsthilfe wurde Karlheinz Böhm 2002 das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen, im Jahr darauf wurde er zum Ehrenbürger Äthiopiens ernannt. 2008 bekam er die "Berlinale-Kamera" sowie den Hundertwasser-Preis.

Der in Darmstadt als Sohn des legendären Dirigenten Karl Böhm und der Sopranistin Thea Linhard geborene Karlheinz verbrachte seine ersten Lebensjahre in Hamburg und Dresden, von wo aus er über Kufstein, Graz und Rom 1948 schließlich nach Wien kam. Hier arbeitete Böhm zunächst als Regieassistent bei Karl Hartl und besuchte die Schauspielschule des Burgtheaters.

Der junge Kaiser Franz Joseph bleibt in Erinnerung

Auf sein erstes Engagement an der Burg folgten Auftritte am Theater in der Josefstadt sowie Bühnengastspiele in München, Frankfurt, Berlin und Zürich. Zeitgleich begann in den 50er-Jahren auch Böhms Filmkarriere als Star von unzähligen, meist kommerziellen Unterhaltungsproduktionen. In Erinnerung blieb der Schauspieler vor allem mit seiner Darstellung des jungen Kaiser Franz Joseph in Ernst Marischkas "Sissi"-Trilogie (1955-1957) an der Seite von Romy Schneider.

Mit Romy Schneider stand er für die "Sissi"-Triologie vor der Kamera Bild: (ORF)

Jedes Jahr werden die Filme wiederholt und die "Sissi"-Fans schmachten vor den Bildschirmen.

Um dem "Sissi"-Image zu entkommen, drehte Böhm mehrere Filme im Ausland. Anfang der 60er-Jahre konterkarierte er sein Image als Schwiegermutters Liebling unter der Regie des Engländers Michael Powell mit dem Psychothriller "Peeping Tom" ("Augen der Angst"). In dem Werk spielt er einen psychopathischen Mörder. Der Film, von der damaligen Kritik verrissen, gilt heute als Meisterwerk.

Nach seiner Rückkehr aus dem angelsächsischen Raum 1963 gelangen Böhm erfolgreiche Comebacks auf Bühne und vor der Kamera. Trotzdem beendete er nach den unter Rainer Werner Fassbinders Regie entstandenen Filmen "Martha" (1974), "Fontane Effi Briest" (1974), "Faustrecht der Freiheit" (1975) und "Mutter Küsters Fahrt zum Himmel" (1975) seine Filmlaufbahn und trat nur noch im Fernsehen und im Theater auf. Für "Menschen für Menschen" gab er dann 1983 seine Schauspielkarriere gänzlich auf.

Äthiopien war seine zweite Heimat geworden. Bild: (APA)

Nach langer, schwerer Krankheit starb Karlheinz Böhm am 29. Mai 2014 86-jährig in seinem Haus in Grödig bei Salzburg.