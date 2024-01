5 Streaming-Tipps für das Jahr 2024

"Bridgerton": Die Spekulation um den Start von Staffel 3 mit Nicola Coughlan als Penelope in der royalen Netflix-Serie hat ein Ende: Je vier Folgen gibt‘s am 16. Mai und 13. Juni.

"House of the Dragon": 2011 veränderte "Game of Thrones" nach George R. R. Martin die TV-Welt. Im Sommer (Termin noch offen) bietet Sky Staffel 2 der Serie "House of the Dragon" nach Martins Buch "Feuer und Blut".

"The Regime": Ein Leckerbissen für alle Fans der Polit-Satire: Die großartige Kate Winslet gibt in der Mini-Serie die Kanzlerin einer zerfallenden Autokratie, gedreht wurde auch in Wien. Ab der Nacht von 3. auf 4. März auf Sky X.

"Griselda": Die Serie basiert auf dem Leben der dreifachen Mutter Griselda Blanco ( Sofía Vergara), die eines der profitabelsten Kartelle aller Zeiten aufbaute. Ab 25. Jänner, Netflix

"Die Nacht, als Laurier erwachte": Der kanadische Kultregisseur Xavier Dolan inszeniert in dieser Serie, in der er auch mitspielt, drei Freunde, deren Beziehung erschüttert wird, nachdem einer von ihnen eine Vergewaltigung begeht. Ab 12. Jänner, Canal +

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller