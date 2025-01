5 Erkenntnisse zu den Oscar-Nominierungen: Vom kaltschnäuzigen "Anti-Trump-Motor" bis Senkrechtstarter Bob Dylan

Am 2. März werden in Los Angeles zum 96. Mal die Academy Awards, die wichtigsten Preise der Filmwelt, verliehen.

Erstens: Die brennendste Frage: Wie ging die Academy mit den Feuern um, die Teile von Los Angeles in Schutt und Asche legen? Janet Yang, Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences seit 2021, und Academy-CEO Bill Kramer, lieferten eine schnörkellose Performance, die in Belangen glatter Krisen-PR reif für den Oscar war.