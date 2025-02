35 Jahre Clam: Auch Rock-Legende Billy Idol feiert mit

Zum 35-Jahr-Jubiläum ist die Star-Dichte heuer besonders hoch. Musikgrößen wie Sting, Bryan Adams und Lokalmatador Parov Stelar schauen heuer beim Konzertsommer auf dem malerischen Burggelände von Clam vorbei.

Nun ist auch das Programm des beliebten Clam Rock am 4. Juli fixiert – und kann sich sehen lassen. So wird Kult-Rocker Billy Idol im Mühlviertel auftreten. Mehr als 40 Jahre ist es her, dass der Brite, der seit Jahrzehnten in Los Angeles lebt, mit dem Album "Rebel Yell" im November 1983 zum Weltstar aufstieg. Darauf waren neben dem weltbekannten Titelsong weitere Hits, die heute als Rockklassiker gelten, von "Flesh For Fantasy", "Catch My Fall" bis zu der Ballade "Eyes Without A Face". Später wurde Billy Idol zum Aushängeschild des Musiksenders MTV, gab Konzerte in aller Welt und soll 40 Millionen Tonträger verkauft haben.

Melissa Etheridge Bild: SPV

Ebenso am 4. Juli zu Gast ist – neben den Bands Slade, The Sweet und Mother’s Finest, deren Auftritte schon länger bekannt sind – die Singer-Songwriterin Melissa Etheridge. Die Amerikanerin gewann zwei Grammys für "Ain’t It Heavy" (1992) und "Come to My Window" (1994) sowie 2007 den Oscar für den Song "I Need to Wake Up" für den Film "Eine unbequeme Wahrheit" von Al Gore. Jazzmusiker Harry Stojka wird den Clam-Rock-Abend mit Jimmy-Hendrix-Klassikern eröffnen.

Auch für den Abend mit Blues-Rocker Joe Bonamassa am 6. Juli ist das Line-up nun fix: Zu hören sind die Warren Haynes Band, Simon McBride, Hans Theessink und die Band Friedrich. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Zahlreiche Stars haben sich heuer zum Konzertsommer auf Burg Clam angesagt. Nach dem Auftakt mit dem Clamrock (4. Juli) sind Pizzera und Jaus (5. Juli, bis auf VIP-Tickets ausverkauft), Joe Bonamassa (6. Juli), die Fäaschtbänkler (11. Juli, ausverkauft), Zucchero (13. Juli), Sting (15. Juli), Deichkind (25. Juli), Parov Stelar (26. Juli) und Bryan Adams (2. August) zu Gast. Karten und alle Informationen zum Konzertsommer auf Burg Clam gibt es auf clamlive.at.

