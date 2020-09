Jahrelang muss die Holzkiste mit gläsernen Sichtfenstern und sensationellem Inhalt in den Katakomben des Keplinger-Depots in der Linzer Schillerstraße gelegen haben. Bei der Übersiedlung der ethnologischen Sammlung der Kultur GmbH (einst OÖ Landesmuseum) in das neue Museumsdepot in der Wiener Straße wurde sie nun entdeckt: Es handelt sich um die ägyptische Mumie eines fünfjährigen Kindes von 1200 v. Chr.