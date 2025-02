3,1 Millionen Euro für Skulptur von Camille Claudel

Das Figurenensemble spielt auf Camille Claudels Trennung von Auguste Rodin an, der sich Anfang der 1890er-Jahre nach einer stürmischen Liebesbeziehung zu seiner 24 Jahre jüngeren, 1864 geborenen Bildhauerschülerin endgültig für seine langjährige Lebensgefährtin Rose Beuret entschied. In einer frühen Version von 1895 sind die Hände der flehenden jungen Frau und des sich von ihr abwendenden Mannes noch vereint. In der Fassung von 1898 haben sie sich voneinander gelöst.

Zufälliger Fund

Die Version von "Das reife Alter" war laut Auktionator Matthieu Semont im September zufällig in einer seit rund 15 Jahren verlassenen Wohnung in der Nähe des Eiffelturms entdeckt worden. Weitere Versionen sind im Pariser Musée d’Orsay und im Camille-Claudel-Museum ausgestellt.

Camille Claudel (1864–1943) verzweifelte an der Trennung von Rodin. 1913 wurde sie von ihrer Familie in eine Heilanstalt überwiesen, in der sie dreißig Jahre später starb. Ihr Bruder Paul Claudel, Schriftsteller und Diplomat, beschrieb, wie sich diese Verzweiflung in der Skulptur ausdrückte: "Meine Schwester Camille flehend, auf Knien gedemütigt, diese großartige, stolze Frau; was sich jedoch in Wirklichkeit in diesem Augenblick und vor unseren Augen von ihr losreißt, ist ihre Seele oder alles zugleich: Seele, Genie, Vernunft, Schönheit, Leben."

