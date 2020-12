Der Branchenriese gab am Montag keine Summe bekannt, die "New York Times" veröffentlichte daraufhin eine Schätzung über mehr als 300 Millionen Dollar (246,73 Mio. Euro). Universal Music sicherte sich damit die Rechte an mehr als 600 Titeln, darunter jene, die den 79-jährigen Bob Dylan zur Musikikone werden ließen: "Blowin’ in the Wind", "The Times They Are A-Changing" oder "Knockin’ On Heaven’s Door".