25 Jahre Noppen Air: Wie Wanda, Bilderbuch und Seiler & Speer im Mühlviertel landeten

Wir wollen großartige Bands bringen, die mit hoher Qualität großes Publikum erreichen, noch bevor sie in die oberste Liga aufsteigen. Das ist ein bisschen so unser Ding geworden“, sagt Matthias Gahleitner, bei dem die kreativen Fäden des Noppen Air zusammenlaufen. Nach drei Jahren Corona-Pause kehrt das Mühlviertler Musikfestival von 28. bis 30. 4. in den Noppenhof in Neußerling zurück (siehe unten).

Die Auferstehung passiert somit pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum. Wiewohl es „schon ein Glücksspiel“ sei, Bands vor ihrem definitiven Aufstieg zu erwischen, wie der 32-jährige Neußerlinger sagt, spricht die Bilanz für ein ausgesprochen gutes Händchen. So ziemlich alle Oberösterreicher, die sich Rang und Namen erarbeitet haben, traten beim „Noppen“ auf: Bilderbuch, Parov Stelar und Folkshilfe, genauso aber auch Wanda, Seiler & Speer, Voodoo Jürgens und Fiva.



Ein Erfolg, der allein ehrenamtlicher Arbeit zu verdanken ist. Das Noppen Air stemmen die Feuerwehren Neußerling und Neudorf sowie Musikverein und Landjugend Neußerling, 200 freiwillige Helfer und Helferinnen packen mit an.



Der kulturelle Anspruch, den Puls in der Musikszene vorzugeben, ergänzt sich dabei um einen weiteren: „Jungen Menschen Verantwortung zu geben“, sagt Gahleitner. Wer etwa im Vorstand der Landjugend ist, wird Noppen-Air-Barchef und muss sein eigenes Serviceteam organisieren. Auch Gahleitner ist ein gutes Beispiel für diese Philosophie. Wenn er nicht seinen Eltern in der Landwirtschaft hilft, die er einmal übernehmen wird, ist er Grafik- und Webdesigner. Die erste Website hat er für das Noppen programmiert, mit 15 hat der Musikfan, der auch unterm Jahr Konzerte organisiert, die erste Band gebucht. Das Noppen Air kannte er von klein auf, sein Vater und seine Onkel haben es von Beginn mitgestaltet.



Das Noppen verbindet aber nicht nur Familien- mit Musikgeschichte, sondern konserviert auch seine Spielstätte. Der alte Noppenhof wird vom Festivalteam gehegt und gepflegt. „Passt das Wetter, sieht man bis zum Dachstein. Und wenn alles blüht, feiern wir in einem kleinen Paradies.“

Info

Das Noppen Air bringt heimische Musik-Helden wie Frinc (Florian Ritt), Beda mit Palme und die TTR Allstars, mit KAFFKIEZ und Mola aber auch Aufsteiger aus Süddeutschland. Mit Uche Yara (mit Bilderbuch im Sommer auf Clam) und „Mary Jane’s Soundgarden“ bietet man Talente aus OÖ. Achtung! Heuer gibt es erstmals keinen Campingplatz. Alle Infos: www.noppenair.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller