25 Jahre Jazz unter freiem Himmel an der Donau

Wir wollten ein bisschen etwas Moderneres hören", erinnert sich Obmann Bruno Gilligsberger an die Initialzündung zum Jazz-Point Linz vor 28 Jahren, befeuert von Johanna Pirngrubers best sortierter Schallplattenhandlung in der Linzer Landstraße.

Mit Gleichgesinnten gründete er einen Verein, der zunächst im 17er Keller auf dem Linzer Hauptplatz einen Ort fand, Platten aufzulegen und erste "kleine, feine Konzerte" auf die Bühne zu bringen. Das Publikumsinteresse war da. Über die Arbeiterkammer wanderte der Jazz-Point in den Alten Kongresssaal.

"Das erste Konzert mit Jan Garberek war innerhalb von einer Woche ausverkauft." Die Anfänge des Ars Electronica Festivals brachten der Jazzszene Rückenwind. Mit der Eröffnung des Musikpavillons auf der Donaulände trat der ehemalige Linzer Bürgermeister Franz Dobusch an den Jazz-Point heran.

Seit 25 Jahren gehört dort der Sonntag im Sommer dem Jazz und besonders heimischen Bands.

"Auch im Strandgut in Urfahr haben wir im Frühjahr und Herbst Konzerte, solange die finanzielle Decke reicht", sagt Gilligsberger, der als Jugendlicher Gitarre lernte und im Bachl Chor gesungen hat. Als "Kind der 68er" hat er auch die Beatles live in London erlebt.

25 Jahre Jazz-Point - Das Programm

30. Juni

The Message feat. Herwig Gradischnig verneigt sich vor Art Blakeys Jazz Messengers. Diesmal trifft die Band auf Tenorsaxophonisten Herwig Gradischnig des Vienna Art Orchestra.

7. Juli

Die Big Band Syndicate aus Vöcklabruck hat sich seit 1997 Jazz- und Popularmusik, Swing- , Funk-, Soul- und Latinrhythmen verschrieben.

14. Juli

Hub 5 spielt, frisch gegründet, vor allem Eigenkompositionen von Pianist Hubert Gredler.



28. Juli

Helmuth Thalbauer’s Finest Blend erfrischt als Quintett ganz unkonventionell



4. August

Max Plattner Trio kreiert auf Saxophon, Bass und Schlagzeug eingängige Melodien, geprägt von Popkultur.

11. August

„Café Mestico“ rund um den in Brasilien lebenden österreichischen Gitarristen Michi Ruzitschka trifft auf die brasilianische Sängerin Thamires Tannous.

Beginn jeweils 20 Uhr, Eintritt frei,

Infos und weitere Konzerte im Strandgut in Urfahr (ab 2. 10.): www. jazzpoint.at