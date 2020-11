24 Türchen zu klingenden Überraschungen

Keine Vorspielabende, keine Weihnachtskonzerte, stattdessen Fernunterricht – auch für die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Linz und ihre Lehrenden ist die aktuelle Situation eine herausfordernde. Dennoch oder gerade deshalb soll dieser Advent ein klangvoller werden: "Wir haben eine Alternative gesucht, um die vorweihnachtliche Stimmung ins Wohnzimmer, ins Kinderzimmer oder in den Büroalltag zu zaubern", sagt Christian Denkmaier über einen besonderen Adventkalender, der auch auf Homepage der OÖNachrichten zu finden ist:

Morgen, am 1. Dezember, können Sie das erste von 24 virtuellen Türchen öffnen, hinter dem sich eine musikalische Überraschung der Schülerinnen und Schüler der Musikschule Linz verbirgt: Ob gesungen, auf der Geige, Gitarre, am Klavier, Akkordeon, der Harfe, Flöte oder gar der Panflöte gespielt, "die Stücke leben von der Besonderheit der Umstände", wobei sich Weihnachtliches und "ganz bewusst auch Nicht-Adventstücke" finden. So vielfältig die klingenden Überraschungen sind, eines ist ihnen allen gemein: die spürbare Freude am Musizieren in den eigenen vier Wänden. "Mehrere Schüler haben die Familie zum Mitspielen vergattert. So sind extra ein paar Familienensembles geboren worden. Wir möchten auch den Wert der Hausmusik vermitteln."

Das Interesse der jungen Musiktalente und ihrer Lehrkräfte war groß. "Wir hatten mehr Einreichungen, als der Advent Türchen hat. Es freut mich, dass alle in Zeiten wie diesen so begeistert ein kleines Zeichen der Advent-Hoffnung setzen möchten." Die Auswahl ist "nicht das Ergebnis eines Leistungswettbewerbs", betont Denkmaier, sondern ein charmanter Konzert-Reigen voll "liebenswürdiger Privatheit".

So wird in legerer Kleidung, in Wohn- und Kinderzimmer inbrünstig musiziert und gesungen – von den Jüngsten bis zu reiferen Semestern. Mit dabei ist der Chor United Voices und Geigentalent Nina Sophie Berghammer, deren Weg sie von der Musikschule Linz ans Mozarteum führte.

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at