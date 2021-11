24 Tage für inklusive Kunst

Der Verein "Integrative Kulturarbeit", der hinter dem biennal in Oberösterreich stattfindenden Festival sicht:wechsel steht, hat eine oberste Aufgabe: Menschen mit Beeinträchtigung durch Kunst zu fördern, inkludieren und zu integrieren. Ab 1. 12. bis zum Heiligen Abend bietet man in einem virtuellen Adventkalender Künstlern und Künstlerinnen mit Beeinträchtigung eine Plattform, die in Verbindung mit dem von Alfred Rauch geführten Festival stehen. Jeden Tag wird ein Video auf sicht-wechsel.at präsentiert. Der Auftakt (1. 12.) gehört dem A-cappella-Chor "Thonkunst Leipzig" mit "Leise rieselt der Schnee". Es folgen u. a. Theater Malaria (Diakoniewerk OÖ) mit "Spann den Schirm auf" (7. 12.) oder "Transitheart Production Linz" (18. 12.) mit einer Tanzproduktion. Ziel ist, die Qualität der inklusiven Szene in Erinnerung zu rufen, die von der Pandemie stark getroffen wurde.