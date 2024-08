Eine 24-Stunden-Party für Anton Bruckner

Am 4. September ist es so weit: Der Geburtstag von Anton Bruckner, Komponist von Weltrang, jährt sich zum 200. Mal. Mit einem 24-stündigen Geburtstagsfest will das Land Oberösterreich mit seinen Partnern das runde Jubiläum gebührend feiern. Beginnen und enden wird das Fest mit zwei innovativen Projekten im Linzer Mariendom, für den Bruckner mehrere Werke schrieb (auch wenn er damals erst in Bau war).

Während des Tages gibt es Angebote in wichtigen Bruckner-Orten wie St. Florian, Ansfelden, Windhaag/Freistadt oder Kronstorf. Höhepunkte sind zwei Konzerte mit dem Bruckner Orchester unter Markus Poschner (11 Uhr, Basilika St. Florian) und dem Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst (19 Uhr, Open-Air-Bühne neben der Pfarrkirche Ansfelden). "Es soll ein Geburtstagsfest werden, das der Größe des Weltkomponisten Bruckner angemessen ist", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der gestrigen Programmpräsentation.

Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter der Kultur-EXPO zum Brucknerjahr, ist stolz, dass die Angebote schon bisher "eine breite Bewegung" entfacht hätten. Für die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing ist wesentlich, den Künstler Bruckner in den Mittelpunkt zu stellen. Und die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer ist sich sicher: "Anton Bruckner hätte mit dem Fest seine Freude gehabt."

Das Programm der 24-Stunden-Party:

00.00-04.00 | Silent Echos: Sound-Künstler Bill Fontana überträgt aus der Kirche Notre Dame und den Dachstein-Eishöhlen in den Mariendom Linz.

04.00 | Bruckners Geburtsstunde: Vor dem Geburtshaus in Ansfelden spielen das Ensemble quinTTTonic, Josef Baier mit einer Wasserorgel und Cordula Bösze Bruckner ein Ständchen.

05.00-09.00 | Orgelfrühstück: Organisten improvisieren an der Bruckner-Orgel im Alten Dom Linz, dazu gibt’s Kaffee und Kipferl.

09.00 | Das Sonderpostamt in der Landesmusikschule Vöcklabruck öffnet.

10.00 | Tanzperformance "I Anton" von Silke Grabinger und ihrem Ensemble auf der Stiftswiese in St. Florian.

Markus Poschner Bild: VOLKER WEIHBOLD

11.00-13-00 | Festkonzert: Das Bruckner Orchester unter Markus Poschner spielt mit Stars wie Camilla Nylund und Piotr Beczala Bruckners Te Deum und die Neunte. Das Konzert wird um 20.15 Uhr auf ORF III ausgestrahlt.

13.00 | "Anton und die Detektive": Kinderprogramm in Kronstorf (Brucknerplatz 4).

14.00 | Schorgel: Auf der Wiese vor der Bruckner-Mittelschule in Ansfelden wird der Spielplatz zu einer riesigen Orgel.

15.00 | Klangwald: Peter Androsch führt durch seine Installation im Kürnberger Wald. Treffpunkt: Parkplatz Hainzenbachstraße.

16.00 | In Steyr, einer der Lieblingsstädte Bruckners, gibt es eine Führung durch Ausstellungen im Stadtmuseum und im Mesnerhaus.

17.00 | Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter der EXPO zum Bruckner-Jahr, führt persönlich durch die Ausstellung im Stift St. Florian.

18.00 | Eine Wanderung auf den Spuren Bruckners als Schulgehilfe steht in Windhaag/Freistadt auf dem Programm, etwa zum Wohnhaus. Treffpunkt: Green Belt Center.

Franz Welser-Möst mit dem Cleveland Orchestra Bild: Roger Mastroianni

19.00-21.00 | Geburtstagskonzert: Auf einer eigens errichteten Open-Air-Bühne neben der Pfarrkirche Ansfelden dirigiert Franz Welser Möst das Cleveland Orchestra mit der Vierten. Das Konzert wird in den Linzer Donaupark übertragen.

21.00 | Klanglandschaft: Bruckners Fünfte in einer Visualisierung von Sam Auinger kombiniert mit der Missa Universale von Eela Craig inklusive Picknick gibt’s im Schlossgarten der Landesmusikschule Kirchdorf.

22.00-00.00 | Bruckner und die Quantenphysik steht zum Abschluss im Linzer Mariendom auf dem Programm. Bei der Weltpremiere "dirigiert" die Quantenmechanik zwei Orgeln, die Wolfgang Kreuzhuber und Gerhard Raab nach Bruckners Perger Präludium spielen. Damit wird das Ars Electronica Festival eröffnet.

