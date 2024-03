22 Rosen für Intendantin Michi Gaigg und 30 Jahre Donaufestwochen

"Die erste von 22 Rosen" für 22 Jahre als Intendantin der Donaufestwochen im Strudengau erhielt eine sichtlich gerührte Michi Gaigg gestern von Konsulent Walter Edtbauer, Präsident des Kulturforums Donauland Strudengau. Zum 30-jährigen Jubiläum verabschiedet sich die Dirigentin aus Schörfling als Intendantin von der Bühne der Alten Musik mit Kontrapunkten. "Es war eine so wunder-wunderschöne, fruchtbare und inspirierende Zusammenarbeit", dankt die 66-Jährige dem "besten Team".

Michi Gaigg und Walter Edtbauer Bild: OÖN

Festrede von Andrea Winkler

Opernherzstück ist diesmal Joseph Haydns "Die wüste Insel", mit der Regisseurin Manuela Kloibmüller "ein wunderschönes Hörbuch seelischer Zustände" aufschlägt. In deutscher Sprache geht es um eine Entführung, eine verloren geglaubte Liebe – und vor allem um "Höhen und Tiefen der Gefühle wie Verzweiflung, Hass, aber auch Hoffnung und Liebe, die mit fantasievoll kontrastierenden Figuren vom Orchester unterstützt werden", sagt Cembalist Erich Traxler, der die musikalische Leitung innehat und sich auf die Arbeit mit dem "barock so geschulten L’Orfeo Barockorchester" freut. Ihre Fassung der Oper erarbeiten können wieder 30 Kinder und Jugendliche im Opernworkshop (15. bis 19. 7.). Als Akkordeonistin zu erleben ist Regisseurin Kloibmüller zudem im groovigen Duo mit dem Saxofonisten Wolfgang Weissengruber auf dem Vierkanthof der Familie Hauer in Ardagger Stift (11. 8.).

The Wave Quartet gibt den Auftakt mit "Barock bis Tango". Foto: Reinhard Winkler

Die Festrede zur Eröffnung hält die Freistädter Autorin Andrea Winkler. Den musikalischen Auftakt gibt "The Wave Quartet" mit "Barock bis Tango" auf vier Marimbas (26. 7.). "Das Jubiläumsprogramm ist gespickt mit Kontrapunkten", verweist Michi Gaigg auf das Auftragswerk der 1993 geborenen litauischen Komponistin Juta Pranulyté: Das Lombardini Quartett hebt deren erstes Streichquartett aus der Taufe (4. 8., Schloss Dornach).

Als weitere Uraufführung von Alexander Koller und Thomas Mandel aka KollerMandel zu erleben ist ein experimentelles Chorwerk, eingebettet in Stücke der Jahresregenten Anton Bruckner (200. Geburtstag) und Arnold Schönberg (150. Geburtstag).

Zum Tanz bittet die "editta braun company" ins Stadttheater Grein (30. 7.): Die Solo-Performance "Paula" mit Iris Heitzinger ist inspiriert von Marlen Haushofers Roman "Die Wand". Bildende Kunst von Willibald Katteneder wartet wieder auf dem Großdöllnerhof Rechberg. Seit acht Jahren fixer Teil der Donaufestwochen mit einer Eigendeckung von 72 Prozent ist ein Inklusionsprojekt, diesmal eine Lesung, u. a. mit Gewinnern des Literaturpreises Ohrenschmaus.

Programm und Karten: 07268 / 26 857, www.donau-festwochen.at

Michi Gaigg im Porträt: Seite 4

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper