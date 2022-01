20 Jahre Bluesfestival und 50 Jahre Boogie-Woogie

Das ist tatsächlich eine lange Zeit", umschreibt Martin Pyrker die kleine Ewigkeit eines halben Jahrhunderts, die der Welser auf der Bühne seiner Leidenschaft nachgeht, in nunmehr 2000 Auftritten im In- und Ausland: dem Boogie-Woogie, wobei seine Finger scheinbar mühelos über die Tasten springen. Das Klavierspielen hat sich der Schlagzeuger, der bis heute keine Noten kennt, als 17-Jähriger selbst beigebracht. Und auch das Komponieren: An die 100 Werke hat er erschaffen.