2. Quartal: 14 Millionen Euro pumpte die öffentliche Hand in den Boulevard

60 Millionen Euro gaben die öffentlichen Stellen in Österreich im zweiten Quartal 2021 für Werbung in Medien aus. Das geht aus den jetzt von der "Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH" (RTR) veröffentlichten Medientransparenzdaten hervor. Fast ein Viertel davon, etwa 14 Millionen Euro, wurde in die drei größten Boulevardmedien des Landes gepumpt.

Allein die Kronen Zeitung (inklusive Online-Auftritt) erhielt 6,5 Millionen Euro, wobei 1,8 Millionen Euro von der Bundesregierung und 1,1 Millionen Euro von der Stadt Wien stammen. Zusätzlich gab’s noch 853.000 Euro für das "Kronehit"-Radio. Der ebenfalls zur Mediaprint gehörende Kurier bekam 3,1 Millionen Euro. Die Gratiszeitung Heute erhielt insgesamt 3,9 Millionen Euro, die Mediengruppe Österreich (inklusive oe24.at) generierte rund 3,3 Millionen Euro aus Werbeeinnahmen der öffentlichen Hand. Auch im ORF wurde kräftig geworben: Stolze 7,3 Millionen Euro investierten öffentliche Stellen im Küniglberg. Auch die internationalen Plattformen wurden bedacht: So erhielt Google 2,7 Millionen Euro, während Facebook sich über 1,6 Millionen Euro freute.

Wenig Geld für Qualitätsmedien

Vergleichsweise gering fielen hingegen die Inserate für heimische Qualitätsmedien aus. So erhielt Der Standard 2,3 Millionen Euro und die OÖN 2,1 Millionen. Die Kleine Zeitung und Die Presse wiederum kamen auf jeweils 1,7 Millionen Euro. Die Tiroler Tageszeitung generierte 964.800 Euro, die Salzburger Nachrichten nur 719.500 Euro.

Größter Inserent des Landes ist die Bundesregierung mit circa 10,9 Millionen Euro, wobei der Löwenanteil mit 5,6 Millionen Euro auf das Bundeskanzleramt entfiel. Das Finanzministerium verzeichnete Werbeausgaben von rund 2,3 Millionen Euro, das Innenministerium 700.000 Euro, ebenso viel wie das Verteidigungsministerium. Das Digitalisierungsministerium inserierte um 140.000 Euro, das Kulturministerium um 270.000 Euro.

Die ÖVP-geführten Ministerien gaben insgesamt circa 10,3 Millionen Euro aus, die von den Grünen geführten rund 550.000 Euro.