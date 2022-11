Auf Zeitreisen folgt das Gruselschiff: Mit der Netflix-Serie "1899" knüpfen die Macher des deutschen Überraschungshits "Dark" an ihren internationalen Erfolg an. Als die Crew der "Kerberos" auf der Fahrt nach New York ihr seit vier Monaten verschollenes Schwesterschiff "Prometheus" entdeckt, nimmt die Reise eine albtraumhafte Wendung. Hauptfigur auf diesem rätselhaften Spielbrett ist Andreas Pietschmann (53) als Kapitän.