"18": Johnny Depp bringt Album mit Jeff Beck heraus

Das Album "18" wird am 15. Juli veröffentlicht. Die beiden covern darauf unter anderem Klassiker von den Beach Boys, Marvin Gaye, John Lennon und Velvet Underground. Zwei neue Lieder hat Depp extra geschrieben: "This is a Song for Miss Hedy Lamarr" und "Sad Motherfuckin’ Parade".

Depp und Beck hatten einander 2016 kennengelernt und sich wegen ihrer Liebe zu "Autos und Gitarren" angefreundet. "Als Johnny und ich anfingen, zusammen Musik zu machen, hat das echt unseren jugendlichen Geist und unsere Kreativität entfacht", sagte der 77-jährige Beck. "Wir scherzten, dass wir uns fühlten, als wären wir wieder 18, also wurde das auch zum Titel des Albums." Depp, der Beck derzeit auch auf einer Europatournee begleitet, sagte, es sei "eine unglaubliche Ehre, mit Jeff Musik zu spielen und zu schreiben, einem der Größten, den ich jetzt meinen Bruder nennen darf". Am 13. Juli gastiert das prominente Duo beim "Tollwood"-Festival in München.

Am 15. Juli erscheint die Depp/Beck-Kollaboration „18“ auf CD. Bild: Warner

"18" erscheint zunächst als CD und in digitaler Form, am 30. September folgt eine Version des Albums auf schwarzem Vinyl.