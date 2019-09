150 Jahre nach Bruckners herrlichstem Lebenstag

Auch wenn es beim Bau des Neuen Domes in Linz zu Verzögerungen kam und Bruckners für die Einweihung der Votivkapelle bereits 1866 komponierte Messe drei Jahre auf das große Ereignis warten musste, so erlebte Bruckner damit seinen ersten wirklich großen Erfolg, der ihm auch medial größte Anerkennung bescherte.

Tatsächlich vielleicht sein herrlichster Lebenstag für lange Zeit. Genau auf den Tag 150 Jahre später führten der Domchor Linz, der Hard-Chor (Einstudierung Alexander Koller) und das Bläserensemble der Linzer Dommusik unter Josef Habringer diese Messe am Sonntag im Mariendom auf.

Natürlich hat sich akustisch einiges verändert, denn die Uraufführung fand teilweise im Freien statt und nicht in einem Raum mit übermäßigem Nachhall, und die reine Bläserbesetzung, die Bruckner gewählt hatte, hat auch ihre Notwendigkeit verloren. Dennoch ist diese Messe, die mit ihren ausgedehnten A-cappella-Passagen an die klassische Vokalpolyphonie gemahnt und durchaus in der Tradition des Cäcilianismus steht, ein unglaublicher Kosmos, den die Aufführenden beeindruckend zum Leben erweckt haben. Die oft heiklen Anschlüsse und die in dieser Akustik ebenso herausfordernde Balance zwischen Bläsern und Sängern gelangen großartig, und so gestaltete Josef Habringer eine sehr beeindruckende und in allen Belangen stimmige Aufführung der ersten Fassung, die auch vor 150 Jahren erklang.

Beeindruckend auch Wolfgang Kreuzhuber, der zuvor über das Material der Messe improvisierte und dabei nicht nur die Tonart, sondern auch die polyphone und zugleich harmonisch dichte Faktur dieses Werkes mit unglaublicher Klangvielfalt und feiner Registrierung auslotete. Ebenso gekonnt die kleinen improvisierten Präludien zu Schuberts "Deutscher Messe", die in der Bläserfassung den Abend einleitete.

Fazit: Ein höchst gelungenes Konzert, das zu Recht an Bruckners herrlichsten Lebenstag erinnerte.

Mariendom: Konzert mit dem Domchor, dem Hard-Chor und der Dommusik unter Josef Habringer, 29. 9.