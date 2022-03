14 Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben geehrt

Stelzer würdigte das vielfältige Engagement der Ausgezeichneten: "Der Blick auf das Ganze zeigt, wie unvergleichlich breit gefächert und tief verankert Kunst und Kultur in Oberösterreich sind."

Im Rahmen der Auszeichnungsfeier dankte das Land Oberösterreich auch zwei Persönlichkeiten für ihre wertvollen Schenkungen: Anneliese Smigielski aus Wallern hat die in ihrem Privathaus gefundenen Briefe des Vaters von Adolf Hitler dem Land Oberösterreich überlassen. Arthur Viehböck schenkte wertvolle Teile des Nachlasses seiner Frau, der herausragenden Künstlerin Waltrud Viehböck. Beide bekamen dafür das "Kulturehrenzeichen des Landes in Silber".

Die weiteren Gewürdigten: Margareta Gahleitner (St. Veit/Mühlkreis), Eva Bosch und Christine Schöpf (beide Linz, Kulturehrenzeichen in Gold); Walter Baldinger (Niederthalheim), Emilian Tantana (Bad Ischl), Johanna Wagner und Rudolf Wötzlmayr (beide Raab, Goldene Kulturmedaille des Landes). Für Monika Klepp (St. Veit/M.) und Josef Plöchl (Hirschbach) gab es jeweils die Silberne Kulturmedaille. Anneliese Smigielski (Wallern) und Arthur Viehböck (Linz) erhielten das Kulturehrenzeichen des Landes in Silber sowie Harald Birklhuber aus Kronstorf, Rosemarie Lackner aus Walding und Heide Stockinger aus Linz das Kulturehrenzeichen des Landes in Bronze.