13.500 Besucher beim Festival der Regionen

Unter dem Motto "Höchste Eisenbahn" bespielte das renommierte biennale Festival Orte und Gemeinden entlang der Summerauerbahn zwischen Linz und Horni Dvoriste. Damit feierte das Festival sein 30-Jahr-Jubiläum. Für das Programm waren unter der Leitung von Vereinsobfrau Fina Esslinger Marlene Hausegger, Janina Wegscheider, Mario Friedwagner und Davide Bevilaqua zuständig.

Insgesamt wurden 40 Projekte von heimischen und internationalen zeitgenössischen Künstlern verwirklicht, darunter eine Installation des Belgiers Tom Bogaert in der Pfarrkirche Kefermarkt und ein sechs Meter hohes Baugerüst der Linzerin Pia Mayrwöger auf einer Wiese in Kefermarkt, das wirkte, als würde es sich aufrichten. Besonders bewegend war das Projekt von Seth Weiner und Antoine Turillon, die mit zwölf weiteren Künstlern im alten Bahnhof von Lungitz (Gemeinde Katsdorf) an das KZ-Außenlager Gusen III erinnerten. Das alte Hallenbad in Gallneukirchen wurde am vergangenen Wochenende mit dem "Klangfestival" zur Konzertbühne.

150 beteiligte Künstler

Insgesamt 150 Künstlerinnen und Künstler waren an dem Festival beteiligt. Über die Social-Media-Kanäle des Festivals wurden weitere 90.000 Personen erreicht. Ziel des Festivals ist es, zeitgenössische Kunst in den ländlichen Raum zu bringen.

Musik in der Summerauerbahn bei der Eröffnungsfahrt Bild: Lorenz Seidler

