1,3 Millionen Besucher: Rekord im Belvedere

Bis Jahresende wird im Oberen Belvedere mit 1,3 Millionen Besuchern gerechnet, um 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit sei man "aktuell das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs", hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Inklusive der Standorte Unteres Belvedere und Belvedere 21 werden bis Ende des Jahres rund 1,8 Millionen Besucher erwartet. Spitzenreiter war bisher das Jahr 2019 mit mehr als 1,7 Millionen Eintritten.

Der Andrang verursacht vor allem im Eingangsbereich räumliche Probleme – weswegen schon seit langem ein neues "Visitor Center" geplant wird, für das heuer vom Bund grünes Licht gegeben wurde. Für die Umsetzung der neuen Eingangshalle wird mit einer 18-monatigen Planungs- und Einreichungsphase und einer ebenso langen Bauzeit gerechnet. Die Eröffnung soll 2028 erfolgen.

2024 wird im Unteren Belvedere die Schau "In the Eye of the Storm. Modernismen in der Ukraine" zu sehen sein, gab die künstlerische Leiterin Stella Rollig bekannt. Es sei die "umfassendste Präsentation ukrainischer Kunst von Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts, die außerhalb der Ukraine gezeigt wird".

