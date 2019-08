13 Kulturperlen, gebündelt zum günstigen Glücksfall

Bis 1. September ist Zeit, um mit nur einer Entscheidung alles für eine vielfältige Saison 2019/2020 zu regeln. Das OÖN-Kulturabo bringt 13 handverlesene Leckerbissen von Brucknerhaus, Posthof, Theater Phönix und Landestheater auf einen Schlag zu Ihnen. Das umfangreiche Vergnügen gibt es um schlanke 399 Euro – gut 30 Euro pro Veranstaltung – und ist einfach zu bestellen. Das Programm:

Die Rückkehr der Blues Brothers: Die "Musikshow" von Theaterchef Harald Gebhartl im Phönix (21. 9., 18. 10. oder 31. 10.).

Piotr Beczala: Der Star-Tenor singt im Brucknerhaus (6. 10.).

Tanita Tikaram: Der "Twist in my Sobriety"-Star am 12. 10., Posthof.

Emerson String Quartet: Die weltberühmte Truppe konzertiert im Brucknerhaus (12. 11.). Schiffkowitz & Schirmer: Austropop-Legende (S.T.S.) trifft im Posthof auf Klaviervirtuosen (23. 11.).

Schiller – Zeiten des Aufruhrs: Theater von Georg Schmiedleitner im Phönix (13. 12., 9. 1. oder 16. 1.).

Die Affäre Odilon: Phönix-Komödie nach einem Stück von Thomas Baum (14. 2., 4. 3. oder 12. 3.).

Sister Act: Ein Musicalabend lädt ins Musiktheater (22. 2.).

Rudolf Buchbinder: Der Star-Pianist spielt im Brucknerhaus (26. 4.).

Der Posthof bietet einen Abend aus dem Tanztage- Festival (April) und einen Kabarett-Star (Mai).

Cinderella: Bezauberndes Tanzstück im Musiktheater am 31. 5.

Liliom: Sprechtheater im Schauspielhaus an der Promenade (21. 6.)

Bestellt werden kann das OÖN-Kulturabo im Brucknerhaus-Service-Center, Tel.: 0732 / 77 52 30, kassa@liva.linz.at, oder im Netz unter nachrichten.at/kulturabo, möglich bis 1. 9.