13 Kulturperlen an vier Linzer Spielstätten

Tauchen Sie ein in die Vielfalt der Linzer Kulturszene: 13 Höhepunkte aus den Spielplänen von Landestheater, Brucknerhaus, Posthof und Theater Phönix vereint wieder das OÖN-Kulturabo zum Sonderpreis von 434 Euro.

Um speziell der Jugend den Zugang zu Kultur zu ebnen, gibt es heuer erstmals ein eigenes Kultur-Abo für alle unter dreißig Jahren, für das fünf aus den 13 Veranstaltungen frei gewählt werden können. Worauf Sie sich freuen dürfen:

Landestheater

"Die tote Stadt": Seine Oper in drei Bildern machte den 23-jährigen Erich Wolfgang Korngold über Nacht berühmt, dessen 125. Geburtstag heuer gedacht wird; Musiktheater, 29. 9.

"Catch Me If You Can": Das Musical von Terrence McNally, Marc Shaiman und Scott Wittmann über den genialen Hochstapler Frank W. Abagnale, Musiktheater, 2. 6. 2023.

"Was ihr wollt": Matthias Rippert inszeniert Shakespeares Liebes-Komödie, Schauspielhaus, 11. 2. 2023.

Im Brucknerhaus

Das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine ist unter seinem Chefdirigenten Wolodymyr Sirenko u. a. mit der zweiten Sinfonie des bedeutenden ukrainischen Komponisten Jewhen Stankowytsch und mit Schumanns "Vierter" zu Gast, 13. 11.

The Count Basie Orchestra wurde vom 1984 verstorbenen King des Swing gegründet und ist mit zahlreichen Grammy Awards preisgekrönt, 8. 12.

Elisabeth Leonskaja, die Grande Dame der Tasten, widmet sich Werken von Brahms und Schönberg, 23. 3.

Im Posthof

Macy Gray, die Diva des Soul aus Ohio, ist mit ihrem neuen Album "The Reset" und ihrer Band "The California Jet Club" zu erleben, 22. 10.

Molden, Strauss, Pixner, Petrova, Randi laden zu bisher ungehörten Liedern, die Sagen und Mythen aus der Heimat der Musiker in einem zeitgemäßen, poetischen Kontext vereinen, 19. 1. 2023.

Zeitgenössischen Tanz bringt ein Höhepunkt aus dem Festival Tanztage im April 2023.

Ein internationaler Kabarett-Höhepunkt lockt im Mai.

Im Theater Phönix

Antigone nach Sophokles lädt in einer Fassung von Katja Ladynskaya zum antiken Klassiker, 5. oder 8. oder 12. 10. (zur Wahl).

Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang von Jura Soyfer ist als Satire von 1936 hochaktuell, Yaron David Müller-Zach inszeniert das kosmische Weltuntergangskommando, das die Erde von den Menschen befreien soll, 16. oder 29. 12. oder 4. 1.

Identitti ist das Pseudonym der Studentin und Bloggerin über "Sex und Race". In ihrem Bestseller fragt Mithu Sanyal, was unsere Identität ausmacht, 11. oder 17. 3. oder 12. 4.

Bis 9. September erhältlich an der Kassa des Landestheaters Linz, Promenade 39, unter 0732/7611 404 und per E-Mail: abos@landestheater-linz.at