128 Verlage aus Österreich bei Buchmesse Leipzig

40 Verlage sind mit einem eigenen Stand präsent, 29 weitere finden sich am Stand des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels. Der Stand der IG Autorinnen Autoren präsentiert 500 belletristische Neuerscheinungen von rund 150 österreichischen Verlagen. Im Messe-Radioprogramm "Literadio" wird wieder ein dichtes Programm an Lesungen heimischer Autorinnen und Autoren geboten, darunter heuer Vladimir Vertlib, Andrea Grill, Eva Schörkhuber und Jakob Pretterhofer.

Gastland sind die Niederlande

Nachdem Österreich im Vorjahr seinen Auftritt als Gastland hatte, präsentieren sich heuer die Niederlande und Flandern unter dem Motto "Alles außer flach". Die Gäste planen rund 100 Veranstaltungen mit 41 Autorinnen und Autoren.

Wenn heute der Preis der Leipziger Buchmesse (15.000 Euro) verliehen wird, hat Österreich Chancen auf eine Auszeichnung in der Kategorie Belletristik: Nominiert sind Wolf Haas mit seinem Roman "Eigentum" und die in Wien lebende serbische Autorin Barbi Markovic ("Minihorror"). Bereits fest steht Fiston Mwanza Mujila als Träger des Preises der Literaturhäuser (20.000 Euro), der morgen an den 1981 in Lubumbashi (Kongo) geborenen und seit Jahren in Graz lebenden Autor verliehen wird. Infos: www.leipziger-buchmesse.de

